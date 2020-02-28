Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

Об автомобилях, способных проехать без серьезных поломок более 300 тысяч километров рассказали специалисты iSeeCars.

Они проанализировали данные большого числа автомобилей и по соотношению числа экземпляров модели с пробегом более 300 тыс. километров назвали самые надежные.

Так, например, возглавляет составленный рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser. В 15,7% случаев автомобили этой модели способны проехать более 320 тыс. километров.

На второй строчке оказался еще один внедорожник этой марки, а это Toyota Sequoia. 9,2% таких авто могут проехать более 30 тыс. километров.

В тройке лидеров оказался Ford Expedition, у которого показатель составил 9,2%. На четвертом и пятом месте располагаются Chevrolet Suburban и Toyota Highlander с гибридной установкой.

У них показатели превышают 300 000 км, а соотношение таких машин к общему числу изученных специалистами составило 4,9 и 4,2%.

В десятке лидеров еще оказались: Chevrolet Tahoe (4,1%), GMC Yukon XL (4,1%), Toyota 4Runner (3,9%), GMC Yukon (3,2%) и Honda Ridgeline (3%).