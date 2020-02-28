УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

Пока Ульяновский автомобильный завод не думает об оснащении своих автомобилей электромоторами, компания MW Motors, решила это сделать самостоятельно.



Чешская компания решила реализовать свой новый проект, основой для которого стал автомобиль «УАЗ Хантер».

Проект получил название MWM Spartan. Внедорожник остался полноприводным, но получил электрический двигатель, мощность которого пока не объявлена, так как машина проходит испытания.

Зато заявлено, что в модели будут предлагать тяговые аккумуляторы емкостью от 56 до 90 кВт∙ч.

Выпускать MWM Spartan на базе Хантера хотят мелкосерийно для европейских фермеров или компаний, которым нужны выносливые «зеленые» автомобили.

Стоимость внедорожника не объявлена, но первые экземпляры планируют выпустить уже во втором квартале.