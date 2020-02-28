В Минпроторге регулярно обновляют перечень автомобилей, которые попадают под налог на роскошь.

Сегодня стало известно, что в РФ расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь и в нем теперь присутствуют автомобили массового сегмента.

В частности, есть автомобили марок Chrysler, Honda, Mazda и Subaru. В списке числится 632 модели и их версии, стоимостью от 3 до 5 млн рублей.

В сравнении с прошлым годом список стал больше на 54 автомобиля. В ценовой категории от 50 до 10 млн рублей список увеличился до 484 моделей, а в списке машин с ценником от 10 до 15 млн рублей оказалось уже 100 автомобилей.

82 машины числятся в категории попадающих под налог на роскошь стоимостью более 15 млн рублей.

В обновленном списке появился Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru Outback в кузове универсал, заряженный WRX STI и другие.

При этом впервые в этом списке оказались Kia Stinger, Chevrolet Traverse, Volkswagen Touareg и Teramont.