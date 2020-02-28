Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии в РФ

Стоимость была снижена на моторы и трансмиссии для всех моделей официально представленных на рынке.

В компании Renault сообщили, что снизились стоимость двигателей и механических трансмиссий для всех автомобилей.

В период с 23 февраля клиентам предлагают воспользоваться специальными предложениями, в рамках которых предлагается сэкономить до 77% от стоимости ДВС или КП.

Как отмечают в пресс-службе компании, сниженные ценники будут действовать на 60 наименований, в числе которых бензиновые 1,4 и 1,6-литровые 8-клапанные моторы, дизельные двигатели, 16-клапанные объёмом 1,6-2,0 литра, а также пяти- или шестиступенчатые механические КП и другие.