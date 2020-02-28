Автомобили немецкой компании в ближайшие несколько лет получат электрические силовые установки с технологией BMW eDrive.
BMW 5- и 7-серии станут дальнобойными электрокарами
28.02.2020 19:45
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В частности, электрокарами станут модели BMW 5- и 7-серии, а благодаря вышеуказанной технологии они обязательно получат внушительный запас хода.
Дело в том, что технология BMW eDrive позволяет сделать автомобиль с запасом хода в 700 км, и это не предел, так как в компании продолжают ее развивать и дорабатывать.
Уже известно, что электрическая семерка выйдет в 202 году, а пятерка появится годом позднее.
Их будут продавать наряду с уже представленными версиями моделей с обычными ДВС и гибридами.
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