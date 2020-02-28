Немецкая компания Audi в России начала принимать заказы на свой спортивный кроссовер с мощным дизельным двигателем.

В России стартовали предзаказы на Audi SQ7 с мощным дизелем по цене от 6 785 000 рублей.

В этой версии в движение автомобиль приводится четырехлитровым 422-сильным двигателем с показателем крутящего момента 900 Нм.

В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая КП и полноприводная система.

Новая модификация отличается от обычного кроссовера спортивной внешностью и элементами, а в списке оборудования будут светодиодные фары, многофункциональное рулевое колесо, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, парктроники, электропривод багажника, и многое другое.