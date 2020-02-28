Начались продажи кроссовера Volkswagen Jetta VS7

Volkswagen в Китае через свои дилерские центры начала передавать своим клиентам кроссоверы Jetta VS7.

Прием заказов на данную модель стартовал еще в декабре, а первые экземпляры добрались до дилеров в начале февраля, и только сейчас немецкий автопроизводитель начал приглашать первых клиентов и отдавать им кроссоверы Jetta VS7.

Напомним, в основе Jetta VS7 лежит Skoda Karoq. По своим размерам модель сопоставима с Toyota RAV4.

Jetta VS7 выполнен в фирменном стиле марки, которая пока только присутствует на китайском рынке, но не исключается, что она появится и в других странах. Были слухи, что Jetta привезут и в Россию.

В Китае Jetta VS7 доступен только с одним мотором, и это 1,4-литровый TSI мощностью 150 л.с., который работает с автоматической семиступенчатой коробкой передач, а привод у «паркетника» только передний.