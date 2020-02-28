Швейцарцы сделали электромобиль в стиле BMW Isetta

Компания Micro-Mobility (зарегистрирована в Швейцарии) в Женеве на мотор-шоу представит электрическую версию Microlino 2.0. Эта модель выполнена в стиле легендарной BMW Isetta, которая выпускалась в период с 1955 по 1962 год.

Micro-Mobility несколько лет назад уже пыталась выпустить свой вариант BMW Isetta, но модель не прошла проверку качества и ее отменили.

Позже немецкая компания Artega тоже анонсировала реинкарнацию BMW Isetta, которую назвали Karolino и она в текущем году станет доступна для покупки по цене 18 тыс. евро.



Micro-Mobility даже судилась с Artega по поводу BMW Isetta, но проиграла суд, при этом за ней осталось право выпуска оригинального Microlino.

Известно, что Microlino 2.0 сможет разгоняться до 90 км/ч, а на одном заряде проезжать до 200 км.

При этом данные силовой установки пока не раскрывают. Помимо этого, на Женевском автосалоне Micro-Mobility покажет электрический скутер, для которого не требуются водительское удостоверение.