Sony начала тестировать электромобиль Sony Vision-S

Уже давно не секрет, что японская компания готовит свой собственный электромобиль.



Пока новинка с названием Sony Vision-S существует только в качестве прототипа, и как уверяют в компании, серийная версия пока выпускаться не планируется.

Но тестирование автомобиля ведется. Как рассказали в Sony они вывели электрокар на тестирование в австрийском городе Грац.

Sony Vision-S впервые показали в начале январе на выставке CES. Машина создавалась в первую очередь для демонстрации перспективных технологий.

В концепте был заявлен автопилот с 33 датчиками, аудиосистема 360 Reality Audio, а его основой стала платформа фирмы Magna Steyr.

Силовая установка представлена двумя электродвигателями с суммарной отдачей 286 л.с. Разгон машины до первой сотни составит 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.