Volkswagen столкнулся с проблемами в ПО нового Volkswagen ID.3

Похоже новый электрокар выйдет как минимум на год позднее, чем планировалось.



Как стало известно, Volkswagen ID.3 активно тестируют, в том числе проходит испытание и программное обеспечение модели.

Оказалось, что ПО ежедневно выдает по 300 ошибок. Специалисты пришли к выводу, что причиной такого явления стала разработанная в спешке базовая архитектура программного обеспечения.

В связи с этим в компании намерены отложить выход электрокара Volkswagen ID.3 приблизительно на год. То есть, в продаже Volkswagen ID.3 появится не ранее лета следующего года.

Электромобиль Volkswagen ID.3 сфотографировали без камуфляжа.