Скоро Renault Twingo Z.E. в электрической версии выйдет в продажу.
Электрокар Renault Twingo Z.E. получил запас хода в 250 км
Новинку официально рассекретили в компании, опубликовав характеристики и фотографии.
Renault Twingo это городской автомобиль, а его версия с приставкой Z.E. будет оснащена электрической установкой.
Заявленный запас хода новинки составит 250 км, а в движение ее будет приводить электродвигатель мощностью 82 л.с. при 160 Нм крутящего момента.
Электродвигатель расположили на задней оси. Такой же мотор установлен и в Smart EQ ForFour, но при этом тяговые батареи и них разные.
Заявленный разгон до 50 км/ч составляет 4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 135 км/ч. Внешне электрокар практически не отличается от версий с ДВС.
Также в компании заявили, что для зарядки автомобиля от обычной розетки потребуется 13 часов и 30 минут. Премьерный показ Renault Twingo Z.E. состоится на автосалоне в Женеве в марте.