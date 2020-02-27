Электрокар Renault Twingo Z.E. получил запас хода в 250 км

Новинку официально рассекретили в компании, опубликовав характеристики и фотографии.

Renault Twingo это городской автомобиль, а его версия с приставкой Z.E. будет оснащена электрической установкой.

Заявленный запас хода новинки составит 250 км, а в движение ее будет приводить электродвигатель мощностью 82 л.с. при 160 Нм крутящего момента.

Электродвигатель расположили на задней оси. Такой же мотор установлен и в Smart EQ ForFour, но при этом тяговые батареи и них разные.

Заявленный разгон до 50 км/ч составляет 4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 135 км/ч. Внешне электрокар практически не отличается от версий с ДВС.

Также в компании заявили, что для зарядки автомобиля от обычной розетки потребуется 13 часов и 30 минут. Премьерный показ Renault Twingo Z.E. состоится на автосалоне в Женеве в марте.