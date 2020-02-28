Geely представила роскошный аналог BMW X4

Китайская компания выпустила новый кросс-купе FY11 (Xingyue) в виде эксклюзивного варианта с названием Phantom Knight Limited Edition.



Его продажи стартуют в марте, и на рынке он будет представлять собой роскошного конкурента купеобразному BMW X4.

Отличается автомобиль особым окрасом кузова «Arthur Blue», колесными дисками на 19 дюймов, наличием черной крыши с панорамным люком, а также расширенным списком оборудования.

FY11 (Xingyue) построено на платформе, созданной совместно с Volvo. В движение роскошное кросс-купе будет приводиться 2,0-литровым ДВС с отдачей 238 л.с., пару которому составит 7-ступенчатая роботизированная КП.

По умолчанию автомобиль будет переднеприводным, а за дополнительную плату предложат полный привод. Предварительная цена дорогой версии составит 195 800 юаней или 1,8 млн рублей.