Представлен новый электрический шоу-кар Polestar Precept

Марка Polestar примет участие в Женевском автосалоне, где покажет свой новый концепт автомобиля.



До премьерного показа, автопроизводитель опубликовал фотографии новинки и раскрыл некоторые подробности.

Новый прототип получил название Precept, а его особенностью стал салон, в котором детали создавали из переработанных бутылок и рыболовных сетей.

Также модель получит полностью электрическую установку, а ее колесная база составит 3 100 мм.

Помимо этого, в автомобиле не стали использовать обычные боковые зеркала, вместо которых установили камеры.

Как говорят в компании, набор материалов, использованных в салоне концепта должен определять «новую роскошь премиального класса».