Марка Polestar примет участие в Женевском автосалоне, где покажет свой новый концепт автомобиля.
Представлен новый электрический шоу-кар Polestar Precept
28.02.2020 08:16
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До премьерного показа, автопроизводитель опубликовал фотографии новинки и раскрыл некоторые подробности.
Новый прототип получил название Precept, а его особенностью стал салон, в котором детали создавали из переработанных бутылок и рыболовных сетей.
Также модель получит полностью электрическую установку, а ее колесная база составит 3 100 мм.
Помимо этого, в автомобиле не стали использовать обычные боковые зеркала, вместо которых установили камеры.
Как говорят в компании, набор материалов, использованных в салоне концепта должен определять «новую роскошь премиального класса».
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