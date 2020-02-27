Каждая пятая машина в корпоративных продажах в РФ – премиальная

Российские аналитики рассказали о корпоративных продажах автомобилей за прошлый год.

В отчетный период, как сообщает агентство «Автостат», юрлица приобрели 248,1 тыс. новых легковушек.

Каждый пятый из этих автомобилей относится к премиальному сегменту.

Премиальных машин было продано 50 тыс. экземпляров или 20,2% от общих корпоративных продаж.

Лидирует в таком сегменте модели немецкого бренда Mercedes-Benz, которых передали 14,5 тыс. корпоративным клиентам, а этот результат оказался на 6,4% больше.

На втором месте оказался BMW (13,8 тыс. ед.; +22,4%), а следом находится Lexus (4,9 тыс. ед.; -2%).

В первой пятерке также отметили Audi (4,8 тыс. ед.; -4%) и Land Rover (3,3 тыс. ед.; +12%). Объёмы продаж других премиальных автомобилей не превысили 2 тыс. единиц.