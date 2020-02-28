В Citroen придумали электрокар, на котором можно ездить без прав

Citroen летом начнет предлагать электрический сити-кара под названием Ami. Эта модель будет доступна как для покупки, так и для аренды. Причем Citroen Ami будет работать в службе краткосрочной аренды.

Citroen Ami намерены продавать не только через дилерские центры, но также онлайн, причем его можно будет получить с доставкой до указанного клиентом места, или забрать в точке самовывоза.



Розничная цена Citroen Ami составит 6 тыс. евро, что в пересчете составит 435 000 рублей, а если его оформить в аренду, то цена владения автомобилем в месяц составит всего 20 евро, тогда как в каршеринге машина обойдется 26 центов в минуту.

Представленная новинка классифицируется как квадрицикл, поэтому для управления этим автомобилем не нужно водительское удостоверение.

Заявлено, что на одном заряде французский электрокар способен проехать до 75 км. Максимальная скорость автомобиля 42 км/ч.

Заряжать батарею электрокара можно от бытовой розетки и на полный заряд батареи на 5.5 киловатт-часа нужно всего 3 часа.

Длина Ami всего 2,41 метра, при этом он немного больше, чем Renault Twizy. В салоне электрокара установили два места.

Citroen свою новинку позиционирует как альтернативу скутерам, велосипедам и электрическим самокатам, а также машина рассчитана на короткие поездки по городу.