Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

Тюнинговая компания Brabus решила воплотить в реальность свой новый проект, в рамках которого был создан пятиметровый пикап.



За основу пикапа взяли новый Mercedes-AMG G 63, а созданную модель планируют показать в начале марта на автосалоне в Женеве.

Тюнеры назвали пикап Brabus 800 Adventure XLP и предлагают для него грузовую платформу, увеличенный дорожный просвет, расширенную колею, форсированный двигатель и полностью измененный салон.

Экземпляр, который сделали для демонстрации, оценили в 666 000 евро или 47,6 млн рублей.

В нем есть удлиненная колесная база на 500 мм, а за счет нестандартной подвески с портальными мостами, дорожный просвет вырос до 490 мм.

Общая длина пикапа составляет 5 310 мм. Также машина получила фирменные «фишки» ателье, а ее двигатель теперь выдает 800 лошадиных сил, тогда как показатель крутящего момента равен 1 000 Нм. Заявленный разгон до первой сотни составляет 4,8 секунды.

Стоит отметить, что вышеназванная стоимость пикапа является максимальной, тогда как минимум пикапы в исполнении тюнинг-ателье оценили в 576 630 евро или 41,1 млн рублей.