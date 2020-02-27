Обновленный внедорожник Ford Endeavour поступил в продажу

Ford начала продажи рестайлингового кроссовера Endeavour, которая пока доступна на индийском рынке, при этом на других рынках ее продают под названием Everest.

В Индии после рестайлинга Endeavour стал предлагаться по цене от 2 955 000 до 3 325 000 рупий, что в пересчете составляет от 2,7 до 3 млн рублей.

Для американского внедорожника доступен только дизельный агрегат объёмом 2,0-литра и мощностью 170 л.с. Он работает с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Индийский Ford Endeavour получил новые 19-дюймовые колесные диски, изменение бампера, переработанную радиаторную решетку и новое оборудование.

В качестве опции предлагают адаптивный круиз-контроль, систему видеокамер с обзором на 360 градусов, систему предотвращения лобового столкновения и мультимедийную систему с поддержкой голосового управления.