В РФ отзывают 32 кроссовера Subaru XV

Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и появилось сообщение о необходимости отправить автомобили марки на сервис.

В общей сложности отзывными стали 32 кроссовера Subaru XV.

В частности, речь идет об автомобилях, которые были проданы в период с прошлого года по настоящее время.

В машинах есть необходимость замена ремней безопасности задних сидений, так как пружинная защелка в них могла быть установлена под неправильным углом.

В рамках отзыва все работы будут проведены за счет компании.

Компания Subaru представила обновлённый кроссовер Subaru XV.