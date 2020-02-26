Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и появилось сообщение о необходимости отправить автомобили марки на сервис.
В РФ отзывают 32 кроссовера Subaru XV
26.02.2020 22:14
1 0
В общей сложности отзывными стали 32 кроссовера Subaru XV.
В частности, речь идет об автомобилях, которые были проданы в период с прошлого года по настоящее время.
В машинах есть необходимость замена ремней безопасности задних сидений, так как пружинная защелка в них могла быть установлена под неправильным углом.
В рамках отзыва все работы будут проведены за счет компании.
Компания Subaru представила обновлённый кроссовер Subaru XV.
Комментарииcomments powered by HyperComments