Бренд Cupra (входит в состав компании Seat) в начале марта на Женевском автосалоне представит «заряженный» кроссовер Formentor.
Cupra показала кроссовер Cupra Formentor на тизере
На мотор-шоу уже покажут серийную версию модели, и это будет первый кроссовер бренда, после того как он стал отдельной компанией.
Cupra не раскрывает особенности Formentor, и пока только опубликовано тизерное изображение будущей серийной модели. На нем продемонстрирована задняя часть автомобиля с активными фонарями.
Судя по тизеру, серийный Formentor будет очень сильно похож на одноименный концепт, показанный год назад.
По слухам, под капотом Formentor будет установлена гибридная силовая установка основанная на 1,4-литровом турбомоторе. В качестве трансмиссии будет предлагаться роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Мощность гибридной силовой установки составит 245 л. с. при 400 Нм крутящего момента
В Женеве также будет показан хэтчбек и универсал Cupra Leon. В этих машинах будет такая же гибридная установка.
Еще Cupra Leon будет представлен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 и 300 л.с.