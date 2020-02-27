Cupra показала кроссовер Cupra Formentor на тизере

Бренд Cupra (входит в состав компании Seat) в начале марта на Женевском автосалоне представит «заряженный» кроссовер Formentor.



На мотор-шоу уже покажут серийную версию модели, и это будет первый кроссовер бренда, после того как он стал отдельной компанией.

Cupra не раскрывает особенности Formentor, и пока только опубликовано тизерное изображение будущей серийной модели. На нем продемонстрирована задняя часть автомобиля с активными фонарями.

Судя по тизеру, серийный Formentor будет очень сильно похож на одноименный концепт, показанный год назад.

По слухам, под капотом Formentor будет установлена гибридная силовая установка основанная на 1,4-литровом турбомоторе. В качестве трансмиссии будет предлагаться роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Мощность гибридной силовой установки составит 245 л. с. при 400 Нм крутящего момента

В Женеве также будет показан хэтчбек и универсал Cupra Leon. В этих машинах будет такая же гибридная установка.

Еще Cupra Leon будет представлен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 и 300 л.с.