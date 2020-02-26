Названы модели-лидеры по объёму экспорта из России

Российские аналитики рассказали об автомобилях, которые поставляли в 2019 году на другие рынки.

Как сообщает «Автостат», в прошлом году сменился лидер по экспорту и им стал кроссовер Skoda Kodiaq, собираемый на предприятии в Нижнем Новгороде.

В 2019 году объёмы поставок модели составили 10 000 экземпляров. Лидер 2018 года — LADA 4×4 стал вторым с результатом 8 000 штук.

В тройке лидеров оказалась Веста – 5 900 ед. Также из России в другие страны поставляли следующие модели: LADA XRAY (1 500 ед.), Volkswagen Polo (1 400 ед.), Hyundai Accent/Solaris (1 008 ед.), LADA Largus (803 ед.), KIA Rio (635 ед.), LADA Granta (605 ед.) и Skoda Rapid (465 ед.).