Официальный дилер Jaguar – надежная компания по продаже надежных автомобилей

Вот уже почти сто лет британская компания Ягуар производит транспортные средства высочайшего уровня. Автомобили этой марки известны, как надежные, быстрые, агрессивные машины премиум-класса для водителей и пассажиров, которые одинаково высоко ценят скорость и комфорт.

Если раньше Ягуар на отечественных дорогах был редким гостем, то теперь купить любую из моделей знаменитого автопроизводителя не составляет труда – в этом вам поможет официальный дилер Jaguar в Москве Автопассаж Премиум.

Почему миллионы выбирают Ягуар

С каждым годом количество проданных в России автомобилей этой марки неуклонно растет. Такая положительная динамика связана с отличными характеристиками автомобиля и его многочисленными преимуществами по сравнению с аналогичными моделями других производителей:

Высокая надежность — отличительная черта многих британских автомобилей. Выбрав более бюджетное авто, вы рискуете вложить потом огромное количество средств на ремонт важнейших узлов, а Ягуар будет работать безотказно долгие годы.

Обращает на себя внимание – дизайн и фирменный знак марки действительно привлекают внимание прохожих и автовладельцев. Если вам по душе чувство, когда люди с восхищением смотрят вам вслед, то эта машина для вас.

Доступная эксплуатация – авто нельзя упрекнуть ни в слишком высоком расходе топлива, ни в завышенной стоимости запасных частей, учитывая, что большинство моделей относится все-таки к премиум классу. Он очень дорого выглядит, но не разорит на топливе, ремонте и запчастях.

Управляемость – спортивный характер автомобиля отражается на его управляемости. Он легко маневрирует во время движения и парковки, безупречно слушается руля. Вы получите истинное удовольствие и от вождения в городе, и от езды по трассе.

Выгоды покупки в официальном автосалоне

В Автопассаж Премиум доступен полный модельный ряд Ягуар. Если автомобиля нужной комплектации нет в наличии прямо сейчас, его доставят вам в кратчайшие сроки. Официальное сотрудничество с производителем позволяет салону предлагать покупателям выгодные цены, а также удобные формы оплаты, включая кредит.

Авто можно не только посмотреть внутри и снаружи, но и записаться на тест-драйв. Это позволит вам окончательно определиться с выбором и понять, какой из Ягуаров ваш: представительский или компактный седан, проходимый внедорожник, скоростной спортивный или роскошный кабриолет.