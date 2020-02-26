Volkswagen построит электрический спорткар с инновационной батареей

Volkswagen намерен выпустить двухдверный электрокар, в котором установят аккумуляторы с составом отличающимся от литий-ионных блоков.

Подробностей про модель пока нет, но по данным Autocar, новая модель получит технологии, которые уже опробованы на гоночном элеткрокаре ID.R.

Эта модель уже установила несколько рекордов, и теперь специалисты немецкой компании занимаются адаптацией систем гоночного авто к гражданским моделям.

Ожидается, что новая электрическая модель будет выпущена в кузове купе и родстер.

В основе электрокара ляжет платформа MEB, которая позволяет разрабатывать полноприводные и моноприводные модели с одним или несколькими моторами.

Предположительно, двухдверный электрокар от Volkswagen на рынке будет конкурировать с Tesla Roadster.

Выход модели ожидается минимум через пять лет, и возможно в дальнейшем она станет основой для преемников Porsche 718 и Audi TT.