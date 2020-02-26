Представленные обновленные модели доберутся до европейского рынка в середине года.



Renault обновила седан и универсал Renault Talisman, предлагая для них еще и новый турбированный двигатель.

Внешне модель получила немного изменений, а вот список оборудования расширился, так же как и моторная гамма.

Еще обновленный Talisman оснастили автопилотом второго уровня. В экстерьере появилось новое оформление решетки радиатора и переднего бампера, а оптика теперь будет полностью светодиодной, тогда как за дополнительную плату можно будет заказать матричные фары.

В салоне появилась информационно-развлекательная система с 9,3-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также цифровая панель приборов с экраном на 10,2 дюйма.

Что касается нового мотора, то им является трхцилиндровый агрегат объёмом 1,3 литра.

Его мощность в модели составит 160 лошадиных сил, а в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Остались в линейке двигателей и 1,8, а также 1,7-литровые моторы. А еще для Talisman доступен двухлитровый агрегат с отдачей в зависимости от версии 160 или 200 л.с.