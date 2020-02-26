Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Новую версию Газели Next встретили припаркованную на улице, после чего снимки фургона опубликовали на форуме gazelleclub.ru.

Внешних изменений в Газель NN не очень много. В частности, в ней установлена линзованная оптика со светодиодными блоками дневных ходовых огней, рельефный капот и хромированная планка на черной радиаторной решетке. В остальном это уже известная Газель Next.



Припаркованная Газель NN имела односкатную ошиновку задней оси, при этом в ней на всех колесах были установлены дисковые тормоза и система полного привода.

Сообщается, что в Газель NN установили 2,0-литровый турбодизельный 126-сильный ДВС от компании Volkswagen.

В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач разработанная специалистами Горьковского автомобильного завода.

Для Газели NN еще будут предлагать турбодизель Cummins и бензиновый УМЗ Evotech. Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.

ГАЗ показал микроавтобус в стиле «ГАЗели» нового поколения