Toyota Highlander: последние изменения и преимущества покупки у официального дилера

В 2020 году кроссовер Toyota Highlander получил совершенно новый облик. Основные изменения коснулись внешнего вида автомобиля и интерьера салона. Highlander остался в числе компактных представителей среди автомобилей с тремя рядами сидений, несмотря на то, что его длина выросла на 60 см. и составила 4,95 м. Теперь для пассажиров второго и третьего ряда места стало еще больше.
Highlander, так же как и другие модели Toyota, переехал на платформу TNGA. Дизайн решетки радиатора стал более сдержанным, оптика вытянутой, противотуманные фары разместились выше.
Интерьер полностью изменился, но одновременно остался узнаваемым. Основные отличия нового салона в деталях:
- до 12,3 дюйма увеличился экран мультимедиасистемы в люксовой версии (до 8 дюймов в базовой);
- подобраны более качественные материалы отделки;
- увеличилось число мест для хранения аксессуаров;
- появилась светодиодная подсветка.
За безопасность водителя отвечает комплекс Toyota Safety Sense 2.0.
На российском рынке Toyota Highlander появится только с одним двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью, ограниченной до 245 л.с. (против 295 л.с. в американской версии). Кроссовер комплектуется автоматической коробкой передач и полным приводом с возможностью подключить задний мост.
Российскому покупателю доступны три комплектации Highlander:
- Элеганс;
- Престиж;
- Люкс Safety.
Базовая комплектация «Элеганс» получила:
- семь подушек безопасности;
- светодиодную оптику;
- трехзонный климат-контроль;
- электропривод двери багажника;
- подогреваемые передние сидения с вентиляцией и электроприводом;
- мультимедиа 8 дюймов с тачскрин;
- многофункциональный руль с регулировкой по высоте и вылету.
Рейлинги на крыше, кожаная отделка руля и сидений также достаются владельцу без доплат уже в базовой версии автомобиля.
В более дорогой версии «Престиж» автомобиль дополнен цветным маршрутным дисплеем, лобовое стекло с функцией подогрева, еще 6 динамиков для улучшенной аудиосистемы (всего 12). Салон декорирован деревом.
Топовая версия «Люкс Safety» дополнена расширенной системой безопасности, куда вошли:
- Передний парктроник.
- Датчик контроля усталости водителя.
- Система удержания скорости.
- Система предотвращения столкновения и распознавания дорожных знаков.
- Система удержания в полосе и управления дальним светом.
Новый автомобиль лучше приобретать у официального дилера, ведь он всегда предложит больше, чем неофициальный:
- систему скидок;
- пониженные процентные ставки при покупке в кредит;
- обслуживание с использованием оригинальных запчастей;
- работу квалифицированных мастеров.
Большинство неофициальных салонов не имеют специализированных сертификатов на обслуживание и ремонт. Из-за этого возникает две проблемы: может «слететь» гарантия на авто, а сам ремонт придется переделывать еще раз.
Официальные дилеры серьезно относятся к способу транспортировки автомобиля с завода до салона и это важный момент. Для перевозки нанимают автовозы с профессиональными водителями, которые несут ответственность за груз. Это дает гарантию того, что автомобиль не пострадает в дороге из-за халатности или неопытности перевозчика и приедет в идеальном состоянии.
Официальный дилерский центр Тойота Центр Самара Север https://sever.toyotasamara.ru/toyota/highlander работает с 2008 года. Здесь оказывается полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей в соответствии со стандартами бренда.