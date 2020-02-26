Toyota Highlander: последние изменения и преимущества покупки у официального дилера

В 2020 году кроссовер Toyota Highlander получил совершенно новый облик. Основные изменения коснулись внешнего вида автомобиля и интерьера салона. Highlander остался в числе компактных представителей среди автомобилей с тремя рядами сидений, несмотря на то, что его длина выросла на 60 см. и составила 4,95 м. Теперь для пассажиров второго и третьего ряда места стало еще больше.

Highlander, так же как и другие модели Toyota, переехал на платформу TNGA. Дизайн решетки радиатора стал более сдержанным, оптика вытянутой, противотуманные фары разместились выше.

Интерьер полностью изменился, но одновременно остался узнаваемым. Основные отличия нового салона в деталях:

до 12,3 дюйма увеличился экран мультимедиасистемы в люксовой версии (до 8 дюймов в базовой);

подобраны более качественные материалы отделки;

увеличилось число мест для хранения аксессуаров;

появилась светодиодная подсветка.

За безопасность водителя отвечает комплекс Toyota Safety Sense 2.0.

На российском рынке Toyota Highlander появится только с одним двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью, ограниченной до 245 л.с. (против 295 л.с. в американской версии). Кроссовер комплектуется автоматической коробкой передач и полным приводом с возможностью подключить задний мост.

Российскому покупателю доступны три комплектации Highlander:

Элеганс;

Престиж;

Люкс Safety.

Базовая комплектация «Элеганс» получила:

семь подушек безопасности;

светодиодную оптику;

трехзонный климат-контроль;

электропривод двери багажника;

подогреваемые передние сидения с вентиляцией и электроприводом;

мультимедиа 8 дюймов с тачскрин;

многофункциональный руль с регулировкой по высоте и вылету.

Рейлинги на крыше, кожаная отделка руля и сидений также достаются владельцу без доплат уже в базовой версии автомобиля.

В более дорогой версии «Престиж» автомобиль дополнен цветным маршрутным дисплеем, лобовое стекло с функцией подогрева, еще 6 динамиков для улучшенной аудиосистемы (всего 12). Салон декорирован деревом.

Топовая версия «Люкс Safety» дополнена расширенной системой безопасности, куда вошли:

Передний парктроник. Датчик контроля усталости водителя. Система удержания скорости. Система предотвращения столкновения и распознавания дорожных знаков. Система удержания в полосе и управления дальним светом.

Новый автомобиль лучше приобретать у официального дилера, ведь он всегда предложит больше, чем неофициальный:

систему скидок;

пониженные процентные ставки при покупке в кредит;

обслуживание с использованием оригинальных запчастей;

работу квалифицированных мастеров.

Большинство неофициальных салонов не имеют специализированных сертификатов на обслуживание и ремонт. Из-за этого возникает две проблемы: может «слететь» гарантия на авто, а сам ремонт придется переделывать еще раз.

Официальные дилеры серьезно относятся к способу транспортировки автомобиля с завода до салона и это важный момент. Для перевозки нанимают автовозы с профессиональными водителями, которые несут ответственность за груз. Это дает гарантию того, что автомобиль не пострадает в дороге из-за халатности или неопытности перевозчика и приедет в идеальном состоянии.

Официальный дилерский центр Тойота Центр Самара Север https://sever.toyotasamara.ru/toyota/highlander работает с 2008 года. Здесь оказывается полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей в соответствии со стандартами бренда.