А вы слышали про ламинат Red Clic?

Вы решили построить дом? А, может быть, просто затеяли ремонт или пришли к выводу, что пора бы заменить напольное покрытие? Тогда польские производители ламината – то, что подойдет просто идеально. Так, для того, чтобы получить в итоге несказанно красивый, максимально прочный и надежный пол за разумную цену, достаточно купить ламинат Red Clic. Приятное текстурное тиснение, разнообразие декора и не выходящий из моды классический стиль – далеко не полный список того, чем может похвастаться производитель Ред Клик.

Ламинат Red Clic представлен в огромном разнообразии коллекций. Подобрать что-то подходящее исключительно для реализации смелых творческих задумок очень просто. Тем более, что вся продукция Red Clic отличается от других такими характеристиками, как:

Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Как бы вы ни старались, такое напольное покрытие даже в самой солнечной комнате не потеряет свой цвет и привлекательность и будет служить еще очень долго;

Безопасен для здоровья. Результат достигается с использованием экологически чистого сырья, которое служит основой для ламината Red Clic под строгим надзором и контролем качества;

Повышенная износостойкость. Тяжелая мебель, острые каблуки и даже любопытные детишки не смогут навредить поверхности напольного покрытия Red Clic, а прочную защиту обеспечивает верхний защитный слой, который и является залогом такой прочности материала;

Отталкивает воду. За счет специального вещества, которым пропитан весь ламинат, влажная уборка даже по несколько раз в день не испортит поверхность. И надежный пол по-прежнему будет оставаться таким же красивым как в первый день;

Не горит. Ламинат Ред Клик не воспламенится от упущенной на пол сигареты или даже свечи, более того, он даже не начнет тлеть, поверхность останется целой, невредимой и красивой;

Просто укладывать. Максимально упрощенная для сборки замковая система поможет в два счета почувствовать себя настоящим мастером. Ведь даже не профессионал без проблем его соберет.

Чтобы наслаждаться естественной красотой за вполне приемлемую цену, нет необходимости изобретать велосипед, ведь гениальное просто. В данном случае, такое определение как нельзя лучше подходит для напольных покрытий Red Clic. Королевская роскошь натурального дерева, высокий класс прочности и устойчивость к влаге – ну, что, уже хотите приобрести? Спешите купить ламинат Red Clic в нашем магазине. И безупречному вкусу будет завидовать каждый гость.