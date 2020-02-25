BMW анонсировала новый электрический седан BMW i4



Новинкой станет электрический седан с названием BMW i4. На тизере автомобиль показали в виде «жидкой» скульптуры, а сам электрокар позиционируется как идеальная машина, которая должна быть с нулевым уровнем выбросов и даст абсолютное удовольствие от вождения.

Новинка будет относиться к сегменту четырехдверных Gran Coupe, а ее производство организуют на заводе компании в Мюнхене в следующем году.

В автомобиле установят электрическую установку с отдачей 530 лошадиных сил и запасом хода 600 км. Максимальная скорость составит 200 км/ч, а на разгон потребуется четыре секунды.

Для зарядки аккумулятора до 80% от быстрой зарядки потребуется 35 минут. Другие подробности не раскрываются, и станут известны в начале марта.

Премьера BMW i4 состоится на мотор-шоу в Женеве.