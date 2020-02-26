В Сети представили хэтчбек Lada Vesta

Однако в линейке модели нет хэтчбека и эту ситуацию решили исправить дизайнеры портала «Колеса.ру».

Они предположили, как мог бы выглядеть автомобиль в кузове хэтчбек, и создали рендерное изображение.

Это неофициальное изображение, а в самой компании выпуск такого автомобиля не рассматривают, так как на рынке представлен Иксрей.

Тем не менее, смотрится хэтчбек Лада Веста неплохо, хотя такой тип кузова на российском рынке не особо востребован.

Рендеры:Колеса.ру