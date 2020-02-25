Названы самые популярные японские авто на вторичном рынке РФ

Российские аналитики рассказали о наиболее востребованных моделях японского происхождения на вторичном авторынке за январь.

В отчетный период, как сообщили аналитики «АвтостатИнфо», было продано 5 110 экземпляров модели Toyota Camry, а именно она и стала лидером составленного рейтинга.

Второй результат показала Toyota Corolla. Ее перепродажи в январе составили 3 253 ед. На третьем месте оказался Mitsubishi Lancer с пробегом, продажи которого составили 3 090 ед.

В пятерке лидеров еще числится Toyota RAV4 и Nissan Qashqai. Их объёмы продаж на вторичном авторынке составили 3 56 и 2 625 ед.

В десятке самых популярных японских автомобилей оказались следующие модели: Toyota Land Cruiser (2 580 ед.), Nissan X-Trail (2 421 ед.), Mitsubishi Outlander (2184 ед.), Mazda3 (1 999 ед.) и Mazda6 (1878 ед.)