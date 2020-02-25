Morgan анонсировал дебют в Женеве совершенно новой модели

Новинка будет представлена 3 марта, а анонсируя свою новую модель компания Morgan опубликовала тизер.



Автопроизводитель рассказал, что у новинки будет двигатель с четырьмя турбинами, пару которому составит механическая КП. Основой для автомобиля станет алюминиевая платформа CX-Generation.

Другие подробности пока не раскрывают. Исходя из тизера можно сказать, что новая модель будет иметь фирменный дизайн и предположительно речь идет о преемнике модели Morgan Plus 4.

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