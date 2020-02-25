Mercedes-Benz раскрыл самый мощный и быстрый GLE Coupe

Речь идет о модификации кроссовера с индексом 63, которая станет доступна для заказа в Европе весной.



Mercedes-AMG провела презентацию новой, самой мощной версии купеобразного кроссовера GLE Coupe, представленного еще в прошлом году.

К слову в первом квартале обычный кросс-купе поступит в продажу в России. Что касается заряженного Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, то его оснастили четырехлитровым твин-турбо двигателем с 8 цилиндрами, который работает с 48-вальтовой бортовой системой и 9-скоростным автоматом.

В GLE 63 Coupe его мощность составит 572 л.ч. при 850 Нм, а у варианта Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe отдача составит 612 л.с.

Топовая модификация разгонится до первой сотни за 3,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Стоимость новинки пока не объявлена, но в компании сообщили, что прием заказов в Европе начнут весной.