Volkswagen готовит к премьере миниатюрный кроссовер

Презентация нового маленького кроссовера от немецкой компании состоится в ноябре этого года.

Сейчас о новинке известно не много, но в компании сообщают, что ее дебют состоится на мотор-шоу в Сан-Паулу, который пройдет в ноябре.

Новинкой станет миниатюрный кроссовер, построенный на платформе MQB A0 IN от VW Taigun. Длина автомобиля не превысит четырех метров, а его колесная база составит 2 550 мм.

Сейчас модель известна под индексом VW246, а с каким названием она выйдет на рынок сейчас неизвестно.

По предварительным данным, линейка двигателей будет представлена турбомотором объёмом 1,0 литра.

Его мощность составит 115 лошадиных сил, а работать он будет на бензине или этаноле.

В качестве трансмиссии будет шестискоростная механика или 7-ступенчатая роботизированная КП. Система привода на все колеса предлагаться не будет.