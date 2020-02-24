Пикап GMC Sierra получил пакет доработок Goliath 700 от ателье Hennessey

GMC Sierra в конфигурации Denali был доработан специалистами Hennessey. В пикапе они установили огромное количество улучшений, которые затрагивают агрегат и внешность.

Основные изменения в пикапе произошли под капотом, где разместили 2,9-литровый нагнетатель, заменили в 6,2-литроом V8 распредвал и толкатели, а также изменили настройки работы электронного блока управления.

После таких доработок мотор пикапа стал выдавать 710 л.с. вместо 426 л.с.

Помимо изменений в подкапотном пространстве доработки произошли в системе охлаждения, а также выхлопной и тормозной системе. Установка новой подвески позволила менять клиренс пикапа до 37 см от земли.

Hennessey также изменила бамперы и капот пикапа, а весь пакет доработок получил название Goliath 700.

Его можно купить полностью за 74 850 долларов или приобрести по частям. Отдельно доработка двигателя стоит 26 950 долларов, а внедорожный пакет оценили 14 950 долларов.

Все цены указаны без стоимости самого автомобиля, а сам GMC Sierra Denali в США стоит 54 700 долларов.