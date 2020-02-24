Объемы продаж автомобилей японской марки в январе составили 1 899 экземпляров, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 5%.
В России продажи Mazda в январе выросли на 5%
24.02.2020 19:36
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Доля автопроизводителя в России составила 1,9%, а основной объём ему обеспечивают кроссоверы CX-5.
Этот автомобиль по итогам января разошелся тиражом в количестве 1 380 единиц, что на 14% больше.
Стоит отметить, что в январе Mazda выпустила на предприятии во Владивостоке 200-тысячный автомобиль. Завод начал свою работу в сентябре 2012 года. Юбилейным автомобилем стал Mazda CX-9.
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