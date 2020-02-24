В России продажи Mazda в январе выросли на 5%

Объемы продаж автомобилей японской марки в январе составили 1 899 экземпляров, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 5%.

Доля автопроизводителя в России составила 1,9%, а основной объём ему обеспечивают кроссоверы CX-5.

Этот автомобиль по итогам января разошелся тиражом в количестве 1 380 единиц, что на 14% больше.

Стоит отметить, что в январе Mazda выпустила на предприятии во Владивостоке 200-тысячный автомобиль. Завод начал свою работу в сентябре 2012 года. Юбилейным автомобилем стал Mazda CX-9.

Mazda привезет в Россию новый кроссовер Mazda CX-30.