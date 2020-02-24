Volkswagen приоткрыл внешность «заряженного» Golf GTI

Презентация новинки состоится в марте на Женевском автосалоне, а пока компания подогревает к ней интерес.

Недавно автопроизводитель опубликовал тизерное изображение, на котором частично показал переднюю часть заряженного хэтчбека Golf GTI нового поколения.

Официальных подробностей об изменениях компания не раскрывает. Пока известно, что автомобиль будет оборудован адаптивной подвеской и турбированным бензиновым двигателем.

Помимо этого, внешность и салон хэтчбека выполнят в фирменном стиле моделей GTI.

Также заявлена в хэтчбеке система Car2X, предназначенная для взаимодействия с другими машинами, а еще будет автопилот второго уровня.