Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году

Рейтинг наиболее ликвидных автомобилей составили на основании исследования проведенного аналитиками « АвтостатИнфо » совместно с экспертами «Правильной цены».

Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.

В результате были названы модели с наиболее высокой остаточной стоимостью в массовом и премиальном сегменте.

Лидером по остаточной стоимости в массовом сегменте оказался KIA Soul – 89,79%. В малом классе самыми выгодными стали Hyundai Solaris (87%), Skoda Rapid (85,3%) и KIA Rio (85,2%), а среди моделей гольф-класса лидерство оказалось за Toyota Corolla (83,2%), KIA Ceed (82%) и Skoda Octavia (81,7%).

В среднем классе победителями стали Mazda 6 (84,6%), Ford Mondeo (73,1%) и Hyundai i40 (71,4%). В категории седаном бизнес-класса самыми выгодными для перепродажи названы Toyota Camry (78,5%), KIA Optima (75,5%) и Skoda Superb (71%), среди компактных кроссоверов — KIA Soul (89,8%), Mazda CX-5 (86,9%), Honda CR-V (84,2%).

Абсолютным лидером среди автомобилей премиального класса стал хэтчбек Volvo V40 Cross Country с остаточной стоимостью 87,13%.

Также в этом сегменте самыми ликвидными в нескольких категориях оказались: