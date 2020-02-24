Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»

В Женеве в следующем месяце публично будет представлен гиперкар 21С от молодой американской компании Czinger.



По заявлению разработчиков, они создали самый быстрый автомобиль в мире, который оснащен турбированным 2.8 л. V8 ДВС способным раскручиваться до 11 тыс. оборотов в минуту.

На передней оси еще расположены два электромотора. Суммарная отдача силовой установки составляет 1250 л.с., а масса автомобиля 1250 кг. Таким образом, соотношение мощности к массе в гиперкаре составляет 1:1.



Czinger 21С до первой «сотни» разгоняется за 1,9 сек., а максимальная скорость спортивной машины составляет 432 км/ч, причём на разгон до 400 и полную остановку гиперкару требуется всего 29 сек. Это на 2,5 сек быстрее чем у Koenigsegg Regera.

Czinger 21C станет первым автомобилем компании, а в дальнейшем они планируют выпустить трековую модификацию гиперкара.

