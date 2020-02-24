Обновленный кроссовер Mini Countryman показали в сети

Больших изменений во внешности и интерьере Mini Countryman не будет, и ожидается, что модель сохранит главные особенности, при этом будет измена панель приборов и ручка селектора трансмиссии.

Как пишут зарубежные профилирующие сайты, рестайлинговый кроссовер Countryman станет более современным, при этом он сохранит моторную гамму, но не исключается появление новых гибридных версий.

Презентация модели состоится в следующем месяце в рамках Женевского автосалона.

Пока что можно увидеть часть кормы обновленного Countryman и салоне автомобиля.

Ранее издание «Твоё Авто» сообщало, что из универсала Clubman создадут еще один кроссовер Mini, а Countryman со сменой поколения увеличат в размерах, чтобы модели не конкурировали между собой.