Продажи автомобилей в мире показали падение на 10%

Аналитики опубликовали данные по продажам автомобилей на мировом авторынке за январь 2020 года.

В отчетный период специалисты компании LMC Automotive зафиксировали падение продаж новых автомобилей в мире на 10,4%, когда было продано 6 млн 484 тыс. ед.

Китай сохраняет лидерство с показателем 1 877 000 проданных авто, а этот результат оказался на 20,7% меньше.

Американский авторынок в январе сохраняет второе место в мире с результатом 1 126 000 шт., показав небольшое падение на 0,4%.

В странах Западной Европы падение продаж составило 7,4% до 1 165 000 авто, а в странах Восточной Европы была зафиксирована положительная динамика на 5,8% до 269 900 проданных машин.

Мировой авторынок в 2020 году пострадает из-за коронавируса.