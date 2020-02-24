Новый хэтчбек Kia Rio во время тестов в Скандинавии

Европейское подразделение Kia в Скандинавии начало тестировать рестайлинговую версию хэтчбека Kia Rio. Модель заметили на зимних тестах по заснеженному участку.

Автопроизводитель прототип прикрыл комбинированной камуфляжной пленкой, причем места будущих изменений скрыли под плотной черной тканью.

Подробностей про обновленный хэтчбека пока нет. Ожидается, что в нем будет изменена передняя и задняя часть. В частности рестайлинг затронет оптику и задние фонари, бамперы и радиаторною решетку.

Какие изменения будут в салоне пока неизвестно. Технически европейская «пятидверка» Kia Rio останется без изменений. Презентация модели должна пройти в конце текущего или начале следующего года.