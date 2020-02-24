Европейское подразделение Kia в Скандинавии начало тестировать рестайлинговую версию хэтчбека Kia Rio. Модель заметили на зимних тестах по заснеженному участку.
Новый хэтчбек Kia Rio во время тестов в Скандинавии
25.02.2020 00:06
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Автопроизводитель прототип прикрыл комбинированной камуфляжной пленкой, причем места будущих изменений скрыли под плотной черной тканью.
Подробностей про обновленный хэтчбека пока нет. Ожидается, что в нем будет изменена передняя и задняя часть. В частности рестайлинг затронет оптику и задние фонари, бамперы и радиаторною решетку.
Какие изменения будут в салоне пока неизвестно. Технически европейская «пятидверка» Kia Rio останется без изменений. Презентация модели должна пройти в конце текущего или начале следующего года.
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