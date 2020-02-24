Вместо новых и обновленных моделей, компания намерена сосредоточится на выпуске новейшей платформы.
Mazda откажется от новых моделей на ближайшие 2 года
24.02.2020 13:46
11 0
Для этого, автопроизводителю и потребуется два года. Таким образом, в ближайшие два года ждать обновленных и новых автомобилей не стоит.
К 2023 году специалисты компании создадут новую заднеприводную платформу и несколько 6-цилиндрвых двигателей, в числе которых будут и бензиновые, и дизельные ДВС.
Также будет создана и гибридная силовая установка. За счет нового шасси компания сможет выпустить более крупные и современные автомобили, нацеленные на конкуренцию в первую очередь с брендами Lexus и Infiniti.
Комментарииcomments powered by HyperComments