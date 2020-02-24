Стало известно, о какой машине мечтают российские мужчины

Об этом рассказали специалисты агентства «Автостат», проведя совместный с Авто Mail.ru опрос.

По результатам опроса стало понятно, какой автомобиль в понимании мужчины будет самыми лучшим.

Так, оказалось, что по версии мужчин автомобиль должен быть для комфорта и удовольствий, такой вариант выбрали 62,8% и 48,1% респондентов.

Третьим по популярности ответом стал автомобиль «семейный». Также автомобиль должен быть таким, чтобы дать ощущение драйва и адреналина, при этом его безопасность для мужчин менее важна, чем для женщин.

Еще машина должна иметь мощный двигатель, причем самым популярным ответом была мощность 200-250 л.с., к тому же мужчины больше предпочитают дизельные авто, тогда как женщины отдают предпочтение бензиновым.

Среди типов трансмиссий наиболее популярным ответом была механическая КП, которая к тому же должна передавать крутящий момент на все колеса.

А вот цвет кузова каждому третьему мужчине оказался не важен, но если есть выбор, то больше всего предпочитают белый и черный варианты окраса кузова.