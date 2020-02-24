6,3 тысячи электромобилей зарегистрировано в РФ на начало года

Российские аналитики рассказали, сколько электрокаров было зарегистрировано в стране по состоянию на 1 января 2020 года.

Как пишет агентство «Автостат», 6,3 тысячи электромобилей было зарегистрировано в РФ на начало года, а это всего 0,014% от всего автопарка страны.

Наибольшую долю среди электрокаров занимает Nissan Leaf – 83% или 5,2 тыс. экземпляров.

Еще в числе зарегистрированных электрокаров числится три модели Tesla, а именно Model S (233 ед.), Model X (155 шт.) и Model 3 (22 ед.). Mitsubishi i-MiEV насчитали 328 ед., а Jaguar I-Pace – 139 шт.

Также в России зарегистрировано 96 LADA Ellada, 38 Renault Twizy, 37 BMW i3, а также по 3 экземпляра Hyundai Ioniq и Peugeot Ion.

Среди регионов-лидеров по числу зарегистрированных электромобилей указали Приморский край и Иркутскую область – 980 и 657 электрокаров соответственно.