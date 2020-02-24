В Петербурге выросли продажи подержанных автомобилей

Рост продаж автомобилей на вторичном рынке в январе составил 8,4%, о чем сообщили аналитики «АвтостатИнфо».

По данным агентства, в прошлом месяце на рынке Санкт-Петербурга было перепродано 9 334 автомобиля, причем если иномарки показали рост на 9,5%, то отечественные машины продавались хуже и падение продаж составило 2,4%.

Ford Focus является самым продаваемым авто с пробегом в Петербурге. Его показатель – 339 перепроданных экземпляров, что на 3,7% больше.

На втором месте самых продаваемых машин в январе оказался Skoda Octavia с результатом 209 ед., а в тройке лидеров оказался седан Hyundai Solaris, показавший рост на 5,6% до 206 проданных единиц.

Четвертое и пятое место по продажам оказалось за Volkswagen Polo (190 ед., +8,6%) и Kia Rio (189 ед., +20,4%).

В России падают продажи машин возрастом от 3 до 7 лет.