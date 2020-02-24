Начались продажи обновленного Suzuki Vitara Brezza

Suzuki показала обновленный кроссовер в начале месяца, а теперь производитель объявил о запуске автомобиля в продажу.



Suzuki Vitara Brezza дебютировал на автосалоне в Нью-Дели и отличается от предшественника измененной внешностью, где появились обновленные бамперы, оптика, решетка радиатора, а также произошли изменения и в салоне.

Там теперь предлагают новые варианты отделки, а также мультимедийную систему с поддержкой голосового управления.

В моторной гамме после обновления появился новый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. В качестве трансмиссии для него предложат 6-ступенчатую механику.

Также в линейке двигателей остался 1,3-литровый 90-сильный агрегат. Система привода для кроссовера предусмотрена только на переднюю ось.

После обновления Suzuki Vitara Brezza начали продавать по цене от 1 140 000 рупий или около 1 020 000 рублей.