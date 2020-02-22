Преимущества Renault Koleos

Рено Колеос представляет собой полноприводный компактный кроссовер, обеспечивающий высокий уровень удобства и безопасности. Этот автомобиль превосходит большинство машин данного класса по уровню оснащения, но его стоимость является вполне доступной.

Основные преимущества модели

Главная особенность Renault Koleos, выделяющая этот кроссовер среди множества других авто данного класса, – оригинальный дизайн, комбинирующий стили спорткара и внедорожника. Экстрьер производит впечатление внушительности и умеренной агрессивности. Особая выразительность достигается благодаря светодиодной оптике.

В плане оснащения Рено Колеос выделяется следующим особенностям:

багажник имеет электрический привод с виртуальной педалью;

наличие системы парковки в автоматическом режиме;

бензиновые и турбодизельные двигатели имеют объем 2 или 2,5 литра;

система распознавания голоса;

все кресла подогреваются, а передние вентилируются;

управление дальним светом.

Основные преимущества Рено Колеос таковы:

просторный салон;

гигантский дисплей мультимедийного комплекса;

багажник чрезвычайно большой вместимости (до 538 литров, а при сложенных креслах – 1690 литров);

адаптация к российским дорогам;

отличная звукоизоляция.

В то же время надо учитывать и ряд недостатков, присущих данному автомобилю:

отсутствие автоматической коробки переключения передач;

требовательность к качеству горючего;

средняя обзорность;

не очень удобные кресла;

нехватка логики и медленное функционирование мультимедийной системы.

Приспособленность к российским условиям

Очень важно, что Рено Колеос прекрасно адаптирован к российским условиям. Это выражается не только в подогреве задних и передних кресел, но и в обогреве лобового стекла и руля, а также в наличии двухсотдесятимиллиметрового клиренса и полноприводной трансмиссии с мультидисковой муфтой в приводе задней оси, которая управляется при помощи электроники. Более всего такой кроссовер подходит для езды по легкому бездорожью. Из-за достаточно скромной геометрической проходимости авто пытаться ездить на нем по тяжелому бездорожью лучше не стоит. Угол въезда равен всего девятнадцати градусам.

В целом Рено Колеос – довольно привлекательный, но необчный автомобиль. Хотя его название говорит о французском происхождении, по сути он является японским, а собирается в Южной Корее.