О спецавтомобилях на базе Lada рассказал «АвтоВАЗ»

В основном все модели были продемонстрированы на базе LADA Largus, и как отмечает представительство автопроизводителя, именно Largus сейчас является самым популярным в сегменте LCV.

В частности, была показана LADA Largus для медслужб. В ней произведено большое количество изменений, в том числе удлинен задний свес, а в салоне расположено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала.

Также в модели предусмотрели специальные ниши для оборудования, дополнительную систему отопления и вентиляции.

Еще была показана версия для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. В ней в задней части установлена складная аппарель, а в салоне установлено поворотное кресло.

Эта спецверсия получила увеличенный в длину и высоту салон. Модель для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями представлена в двух версиях – для взрослых пассажиров и детей. В последнем варианте кузов выкрашен в желтый цвет.

Был показан и LADA Largus для кинологической службы, в багажном отделении которого установлены специальные отсеки для перевозки животных, а также для них размещена отдельная климатическая установка.

По заявлению производителя, во всех продемонстрированных специальных автомобилях сохранен показатель максимальной массы, а это позволило использовать заводское шасси.

К тому же для управления этими моделями подходят водительские права категории «В».

АВТОВАЗ продемонстрировал и два пикапа на базе LADA Granta и LADA 4х4, в которых используется полурамная компоновка и задняя рессорная подвеска.