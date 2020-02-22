Пикап Tesla Cybertruck вызвал ажиотажный спрос

В компании Tesla говорят, что спрос на новый пикап сильно превысил все ожидания, а заказов оформлено больше, чем они могут собрать за три-четыре года.



В частности, американской компании поступило более 500 тыс. заявок на новый Tesla Cybertruck, но конкретные цифры не являются официальными и оказались в распоряжении «Клуба владельцев Cybertruck».

В самой компании показатель объёма заявок не комментируют, но отмечают, что пикап Tesla Cybertruck действительно вызвал ажиотажный спрос.

В ноябре производитель отчитался о 250 тыс. собранных заявок, поэтому вполне вероятно, то показатель превысил указанные выше 500 тыс.

Большинство клиентов выбирают не начальные комплектации пикапа, а топовые с двух- и трехмоторной установками. На последние пришлось по 42 и 41% от всех заказов.

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат.