Great Wall покупает завод General Motors, расположенный в Таиланде

Great Wall Motor намерен купить заводы GM Thailand и GM Powertrain Thailand, расположенные в Районге (Таиланд).

Китайский производитель уже заключил договор с американским концерном, и если регулирующие органы дадут одобрение на покупку, то сделка будет закрыта до конца года.

Новые предприятия в Таиланде позволят китайскому производителю усилить позиции Great Wall в Юго-Восточной Азии.

Выпускаемая продукция будет реализовываться не только в странах АСЕАН, но и в Австралии.

Great Wall Motor в январе договорился с General Motors о покупке завода в Индии в штате Махараштра.

С этим предприятием сделку намерены закрыть в середине текущего года.