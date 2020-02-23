Great Wall Motor намерен купить заводы GM Thailand и GM Powertrain Thailand, расположенные в Районге (Таиланд).
Great Wall покупает завод General Motors, расположенный в Таиланде
23.02.2020 11:30
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Китайский производитель уже заключил договор с американским концерном, и если регулирующие органы дадут одобрение на покупку, то сделка будет закрыта до конца года.
Новые предприятия в Таиланде позволят китайскому производителю усилить позиции Great Wall в Юго-Восточной Азии.
Выпускаемая продукция будет реализовываться не только в странах АСЕАН, но и в Австралии.
Great Wall Motor в январе договорился с General Motors о покупке завода в Индии в штате Махараштра.
С этим предприятием сделку намерены закрыть в середине текущего года.
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