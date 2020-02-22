Maserati готовит новый спорткар и накануне она назвала его имя. Автопроизводитель опубликовал ролик, в котором показали отсылку к спортивному автомобилю Maserati Corse, а в конце ролика было показано название нового авто.
Maserati готовит к показу свой новый среднемоторный спорткар
22.02.2020 23:17
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Новая модель будет назваться Maserati MC20. В названии MC указывает на Maserati Corse, а 20 это означает текущий год.
Презентация среднемоторного спорткара Maserati MC20 состоится в мае в итальянском городе Модене.
Подробностей про готовящуюся новику пока нет, но сообщается, что на базе Maserati MC20 будет создан гоночный автомобиль, только пока неизвестно по какому регламенту его подготовят.
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