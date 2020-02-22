Maserati готовит к показу свой новый среднемоторный спорткар

Maserati готовит новый спорткар и накануне она назвала его имя. Автопроизводитель опубликовал ролик, в котором показали отсылку к спортивному автомобилю Maserati Corse, а в конце ролика было показано название нового авто.

Новая модель будет назваться Maserati MC20. В названии MC указывает на Maserati Corse, а 20 это означает текущий год.

Презентация среднемоторного спорткара Maserati MC20 состоится в мае в итальянском городе Модене.

Подробностей про готовящуюся новику пока нет, но сообщается, что на базе Maserati MC20 будет создан гоночный автомобиль, только пока неизвестно по какому регламенту его подготовят.

